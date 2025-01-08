Найбагатші регіони Китаю знизили ціни на електроенергію, щоб захистити промисловість

Все більше китайських регіонів знижують ціни на електроенергію, щоб допомогти своїм галузям, які перебувають у скрутному становищі, що, ймовірно, погіршить ситуацію з прибутками постачальників електроенергії.

Про це пише Bloomberg.

Найбагатші прибережні провінції знизили свої базові ціни на теплову енергію приблизно на 10% порівняно з минулим роком. Очікується, що попит на вугілля, основне паливо країни, впаде на 4% у 2025 році.

Китайські заводи борються зі слабкою економікою всередині країни, що є наслідком багаторічної кризи на ринку нерухомості, а також загрозою торгівельної війни з новою адміністрацією Трампа.

Водночас енергоресурсів вистачає, а виробництво викопного палива та відновлюваних джерел енергії досягло рекордних рівнів. Це створює можливості для регіональних урядів полегшити фінансовий тягар для місцевої промисловості, хоча й коштом постачальників енергії.

Провінція Цзянсу, промисловий центр, що оточує Шанхай, наприкінці минулого місяця скоротила свої річні контракти на електроенергію на 8,9% до 412,5 юанів ($56) за мегават-годину. За даними SDIC Securities Co., провінція Аньхой на заході скоротила на 10%, а Гуандун - на 16%.

У листопаді прибутки китайських промислових компаній падали четвертий місяць поспіль, що призвело до найрізкішого річного падіння з моменту початку спостережень у 2000 році. Падіння цін на вугілля до майже чотирирічного мінімуму призвело до скорочення прибутків гірничодобувної галузі більш ніж на п'яту частину порівняно з 2023 роком.

Зазначається, що комунальні підприємства, які виробляють електроенергію, почуваються краще завдяки дешевшій сировині.