Біля ЗАЕС встановили режим припинення вогню для ремонтів

Почалося перемир'я під посередництвом МАГАТЕ поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб почати ремонти для зміцнення зв'язку станції з енергомережею та запобігти ядерній катастрофі.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі.

"Сьогодні почалися роботи з розмінування та інші підготовчі заходи поблизу пошкодженої ділянки лінії 330 кіловольт (кВ) Феросплавна-1, з'єднання якої з атомною станцією було обірвано шість місяців тому", - йдеться у повідомленні.

Техніки почнуть ремонт в суботу і з'єднають "Феросплавну-1" зі станцією протягом кількох наступних днів. Це з'єднає ЗАЕС з двома лініями з урахування тої, що відновили в жовтні.

Шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію більше трьох років і всі вони знаходяться в стані зупинки. Але вона все одно потребує електричної енергії для живлення насосів, які охолоджують реакторні ядра та витрачене паливо, щоб уникнути розплавлення та можливого викиду радіації.

Коли станція втрачає все зовнішнє електропостачання, вона покладається на аварійні дизельні генератори для забезпечення живлення своїх систем безпеки.

Нагадаємо:

42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС.