Нафта росте: страх профіциту тане, а попит лишається кволим

Ціни на нафту піднялися, оскільки занепокоєння через надлишок пропозиції послабшали, після закриття на мінімумі за два тижні напередодні на тлі слабкого попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 17 центів (+0,27%) — до $63,69 за барель, WTI — на 18 центів (+0,3%) до $59,78.

Світові ціни на нафту впали третій місяць поспіль у жовтні через побоювання профіциту: ОПЕК і союзники нарощували видобуток, а виробництво поза ОПЕК теж зростає.

Водночас після санкцій США та Британії проти найбільших російських нафтокомпаній два тижні тому ринок пом'якшив "ведмежі" настрої — наприкінці жовтня відбувся розворот імпульсу цін.

План ОПЕК+ призупинити подальші прирости у I кварталі наступного року також частково зняв побоювання щодо надлишку.

Втім занепокоєння слабким попитом зберігається. З початку року до 4 листопада світовий попит на нафту зріс на 850 тис. б/д — менше за попередній прогноз J.P. Morgan у 900 тис. б/д, ідеться в записці банку.

"Високочастотні індикатори свідчать, що споживання нафти у США залишається пригніченим", зокрема слабкі подорожі та нижчі контейнерні перевезення.