Нафта відреагувала на неочікуване збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту у вівторок продовжили зростання, адже менше від очікуваного збільшення видобутку ОПЕК+ у листопаді зменшило побоювання щодо надлишку пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 23 центи, або на 0,35%, до $65,70 за барель. Американська WTI додала 21 цент, або 0,34%, до $61,90.

Обидва контракти в попередню сесію зросли на понад 1% після того, як Організація країн-експортерів нафти разом із Росією та низкою менших виробників - так званий альянс ОПЕК+ - вирішили збільшити сукупний видобуток на 137 тис. бар./добу з листопада.

Крок виявився менш агресивним, ніж очікував ринок, що свідчить про обережність групи в нарощуванні своєї частки на світовому ринку нафти на тлі прогнозів надлишку пропозиції в четвертому кварталі та наступного року, зазначають аналітики ING.

"Минулого тижня Brent втрачала близько $5 за барель через очікування більшого зростання пропозиції, тому помірне відновлення виглядає логічним", - сказав Ан Фам, старший аналітик LSEG. "Поки що ринок здатний увібрати додаткові обсяги, і ми ще не бачимо переходу передньої частини кривої в контанго", - додав він.

Цього року ОПЕК+ підвищила свої цільові показники видобутку більш ніж на 2,7 млн бар./добу - це близько 2,5% світового попиту.

Геополітичні чинники також підтримують ціни: конфлікт між Росією та Україною впливає на енергетичні активи і створює невизначеність щодо поставок російської нафти.

На НПЗ "Кириші" в Росії після атаки дронів і подальшої пожежі 4 жовтня зупинили найпродуктивнішу установку перегонки CDU-6; на відновлення, за даними двох галузевих джерел, може знадобитися близько місяця.

Водночас на нафту тисне зростання видобутку як у країн ОПЕК+, так і поза альянсом. До того ж будь-яке уповільнення попиту через слабке економічне зростання, спричинене тарифами США на імпорт, може посилити надлишок, кажуть аналітики.