Нафта негативно відреагувала на плани ОПЕК+ щодо видобутку

Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися: намір ОПЕК підвищити видобуток компенсував оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм; інвестори також зважують ефективність санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 3 центи - до $65,59 за барель. Американська WTI знизилася на 5 центів - до $61,26.

"Трейдери оцінювали прогрес у переговорах США–Китай і ширшу картину пропозиції", - зазначили в ANZ у ранковій записці.

Чинником тиску на ціни є те, що ОПЕК+, до якої входять країни ОПЕК і союзники, зокрема Росія, схиляється до чергового помірного підвищення видобутку в грудні, сказали чотири поінформовані джерела. Після кількарічних обмежень пропозиції на підтримку ринку група з квітня почала згортати ці скорочення.

Підтримкою для ринку виступають очікування торговельної угоди між США та Китаєм - двома найбільшими споживачами нафти, - адже президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися в четвер у Південній Кореї.

Пекін сподівається, що Вашингтон піде назустріч "для підготовки високорівневих контактів", сказав міністр закордонних справ Ван Ї держсекретарю США Марко Рубіо в понеділок телефоном.

Минулого тижня Brent і WTI показали найбільший тижневий приріст із червня після того, як Трамп уперше у своєму другому терміні запровадив санкції проти Росії, що стосуються "Лукойлу" та "Роснафти".

Після санкцій друга за величиною нафтова компанія РФ "Лукойл" у понеділок заявила, що продасть свої міжнародні активи. Це найвагоміший крок російської компанії у відповідь на західні санкції через війну проти України, що триває з лютого 2022 року.

Санкції щодо країн-експортерів нафти можуть підштовхнути ціни вгору, але ефект буде обмеженим через надлишкові потужності, заявив у вівторок очільник МЕА Фатіх Біроль.

Учасники ринку загалом розглядають санкції як чинник короткострокового впливу. Будь-які середньо- та довгострокові втрати пропозиції виглядають обмеженими, зазначили в Haitong Securities, тож надлишок може знову тиснути на ціни.