Нафта відреагувала на анонс саміту Трампа та Путіна

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися і рухаються до тижневих втрат на тлі невизначеності з глобальними енергопостачаннями після того, як президент США Дональд Трамп і лідер РФ Володимир Путін погодилися зустрітися в Угорщині для обговорення завершення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 8 центів (-0,13%) до $60,98 за барель, тоді як WTI — на 9 центів (-0,16%) до $57,37.

У тижневому вимірі обидва бенчмарки втратили майже 3%, частково через - через прогноз МЕА щодо зростання профіциту пропозиції у 2026 році.

У четвер Трамп і Путін погодили ще один саміт щодо війни в Україні — несподіваний крок на тлі побоювань Москви щодо нової військової допомоги США Києву. Зустріч можуть провести в Будапешті протягом двох тижнів.

Подія збіглася з візитом до Білого дому в п'ятницю з метою домогтися більшої військової підтримки, зокрема американських крилатих ракет Tomahawk, тоді як Вашингтон тисне на Індію та Китай, щоб вони припинили купувати російську нафту.

"Побоювання щодо дефіциту поставок ослабли після оголошення про зустріч Трампа з Путіним для обговорення завершення війни в Україні", — написав у записці аналітик ANZ Деніел Гайнс.

Тисне на ціни і звіт Управління енергетичної інформації США: у четвер воно повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли на 3,5 млн барелів — до 423,8 млн, тоді як опитування Reuters очікувало приросту лише на 288 тис. барелів. Більший за прогноз сезонний приріст пояснюється нижчим завантаженням НПЗ під час осінніх ремонтів.

