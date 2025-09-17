Ціни на нафту реагують на очікування нової ставки ФРС

Ціни на нафту трохи знизилися після зростання більш ніж на 1% під час попередньої сесії в очікуванні зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або 0,2%, до $68,33 за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 13 центів, або 0,2%, до $64,39 за барель.

На попередній торговій сесії обидва бенчмарки зросли більш ніж на 1% через побоювання, що постачання з Росії може бути порушене.

Reuters у вівторок повідомив, що три галузеві джерела заявили: "Транснефть" попередила виробників про можливе скорочення видобутку після атак українських дронів на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

"Ринок зосереджений на геополітичній нестабільності та потенційних перебоях у постачанні з Росії. Нервозність учасників досі підтримує ціни", — сказав Емріл Джаміл, старший аналітик з нафти в London Stock Exchange Group.

Інвестори також чекають результатів засідання ФРС 16–17 вересня, у якому бере участь новий керівник Стівен Міран, а ще одна посадовиця, Ліза Кук, досі стикається зі спробами Дональда Трампа усунути її.

Очікується, що у середу ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів, що має стимулювати економіку та збільшити попит на паливо.