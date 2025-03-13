Нафта відреагувала на економічні ризики торгової війни Трампа

У четвер ціни на нафту впали після різкого зростання напередодні, оскільки ринок зважував економічні ризики через торгову війну Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 5 центів — до $70,9 за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 10 центів, опустившись до $67,58 за барель.

Обидва еталонні сорти нафти подорожчали приблизно на 2% у середу після того, як уряд США оприлюднив дані про нижчі, ніж очікувалося, запаси нафти та нафтопродуктів.

"Зниження запасів бензину в США підвищило очікування сезонного зростання попиту навесні, але побоювання щодо глобальних економічних наслідків тарифних воєн тиснуть на ринок", — зазначив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

"Зараз на ринку одночасно діють як позитивні, так і негативні фактори, що ускладнює вибір чіткої траєкторії руху", — додав він.

У середу Дональд Трамп пригрозив загостренням глобальної торговельної війни, анонсувавши нові мита на товари з Європейського Союзу. У відповідь основні торговельні партнери США заявили, що вдадуться до контрзаходів.

Фокус Трампа на тарифах спричинив занепокоєння серед інвесторів, споживачів і бізнесу, посиливши страхи рецесії в США.