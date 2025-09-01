Нафта відреагувала на перебої з постачання нафти з РФ через атаки дронів

Ціни на нафту у понеділок коливалися в вузькому діапазоні, адже занепокоєння щодо зростання видобутку та впливу американських тарифів на попит нівелювали перебої з постачанням, спричинені інтенсивнішими російсько-українськими авіаударами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brent подешевшала на 30 центів, або 0,44%, до $67,18 за барель, тоді як американська WTI знизилася на 28 центів, або 0,44%, до $63,73 за барель. Торги очікуються малорухливими через банківське свято у США.

Президент України Володимир Зеленський у неділю пообіцяв відповісти новими ударами по території Росії після атаки дронів на енергетичні об’єкти в північних і південних регіонах України. Обидві країни останніми тижнями посилили авіаудари, націлені на енергетичну інфраструктуру, що призвело до перебоїв у російському експорті нафти.

Ринки залишаються занепокоєні потоками російської нафти: щотижневі відвантаження з портів країни впали до чотиритижневого мінімуму — 2,72 млн барелів на день, за даними трекерів, на які послалися аналітики ANZ.

Втім, трейдери повідомили, що експорт російської нафти до Індії у вересні зросте, попри вторинні санкції США проти Нью-Делі за купівлю нафти в Москви.

«Зустріч Моді з Путіним у Китаї буде під пильним наглядом, особливо на тлі тиску з боку США», — заявив Майкл МакКарті, CEO Moomoo Australia, маючи на увазі участь лідерів Індії та Росії у саміті ШОС у Китаї.

Опитування Reuters у п’ятницю показало, що ціни на нафту навряд чи значно зростуть цього року: нарощування видобутку провідними виробниками підвищує ризик профіциту, а загрози тарифів США стримують зростання попиту.

Тиждень розпочався з публікації даних щодо виробництва та експорту з Китаю, Японії та Південної Кореї — найбільших імпортерів нафти у світі.

Активність заводів у Китаї несподівано зросла в серпні, тоді як в інших азійських країнах послабшала, оскільки компанії почали відчувати тиск американських тарифів, йдеться в приватних опитуваннях. Це погіршило перспективи крихкого відновлення регіону.

Brent і WTI зафіксували перше зниження за чотири місяці в серпні — більш ніж на 6% через занепокоєння щодо пропозиції з боку ОПЕК+.

Інвестори уважно стежать за зустріччю 7 вересня між країнами ОПЕК та їх союзниками, щоб отримати нові сигнали про постачання.