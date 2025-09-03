Ціни на нафту перебувають біля максимуму за місяць на тлі нових санкцій США

Ціни на нафту знизилися, проте залишилися біля місячних максимумів на тлі нових санкцій США проти мережі судноплавних компаній і суден. Трейдери також очікують на засідання ОПЕК+ у вихідні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brent подешевшала на 19 центів (0,3%) — до $68,95 за барель. Американська WTI знизилася на 16 центів (0,2%) — до $65,43 за барель.

У попередній сесії обидва еталони зросли більш ніж на 1% після того, як США ввели санкції проти мережі судноплавних компаній, якими керує іраксько-киттіанський бізнесмен, що займався контрабандою іранської нафти під виглядом іракської.

Ф’ючерси на нафту підтримуються новими санкціями, адже це може означати подальше обмеження пропозиції, зазначає старша аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева. «Структурна волатильність зберігається: санкції проти Ірану та геополітичні ризики формують додаткову премію до цін і утримують нафту на високих рівнях», — додала вона.

Ринок також чекає результатів зустрічі восьми членів ОПЕК та їхніх союзників, яка відбудеться 7 вересня. Аналітики прогнозують, що група наразі не вноситиме змін у видобуток.

«Геополітичні ризики продовжують впливати на динаміку цін на нафту. Ринок уважно стежить за майбутнім засіданням ОПЕК і побоюється подальшого зростання видобутку, що може призвести до надлишку пропозиції», — сказав старший аналітик LSEG Емріл Джаміл.

Додаткову підтримку цінам надають очікування падіння запасів сирої нафти у США, а також бензину та дистилятів. Про це свідчить попереднє опитування Reuters. Аналітики в середньому прогнозують зменшення запасів нафти приблизно на 3,4 млн барелів за тиждень до 29 серпня.

Втім, слабкі економічні дані обмежують зростання цін. Виробничий сектор США скорочується шостий місяць поспіль, адже мита президента Дональда Трампа вдарили по діловій впевненості та економічній активності, що погіршує перспективи попиту на нафту.