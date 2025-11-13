Нафта знижується на даних про запаси в США та зміні прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту знизилися після звіту про зростання запасів сирої нафти у США, що підсилило занепокоєння: глобальної пропозиції достатньо, аби покривати нинішній попит на пальне.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси Brent залишались на рівні $62,71 за барель (після падіння на 3,8% днем раніше). WTI знизилась на 3 центи (−0,1%) — до $58,46, продовживши 4,2% спаду в середу.

За даними ринкових джерел із посиланням на API, за тиждень до 7 листопада запаси сирої нафти в США зросли на 1,3 млн барелів; натомість запаси бензину та дистилятів скоротилися.

У середу ціни втратили понад $2 за барель після того, як ОПЕК повідомила: у 2026 році глобальна пропозиція нафти трохи перевищить попит — ще один зсув від попередніх прогнозів дефіциту.

ОПЕК очікує надлишок через ширші підвищення видобутку в ОПЕК+, що об'єднує членів картелю та союзників, зокрема Росію.

"Сигнал ОПЕК про профіцит розблокував пригнічений "ведмежий" настрій; плюс приріст запасів у США — і ціни продовжили ковзати в четвер зранку", — зазначив Ян Ань із Haitong Securities.

Очікується, що EIA оприлюднить дані щодо запасів пізніше в четвер. Інші звіти теж додали песимізму: EIA у Short-Term Energy Outlook підвищило прогноз видобутку нафти в США до нового рекорду цього року та прогнозує зростання глобальних запасів до 2026-го, адже виробництво випереджатиме попит — додатковий тиск на ціни.

Надалі деякі аналітики чекають стабілізації біля поточних рівнів. "Під $60/бар. має бути суттєва підтримка, особливо з огляду на можливі короткострокові збої російського експорту після набуття чинності жорсткіших санкцій", — додав Саркар (DBS).