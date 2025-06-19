Ціни на нафту хитнуло: інвестори чекають рішення США щодо Ірану

Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки інвестори з обережністю ставляться до нових дій після суперечливих заяв президента Дональда Трампа щодо можливого втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,26%, до $76,50 за барель, після зростання на 0,3% у попередній сесії, коли через високу волатильність ціна падала до 2,7%.

Американська нафта WTI з постачанням у липні втратила 4 центи (0,05%) і торгувалась на рівні $75,10 за барель, після зростання на 0,4% у попередній день, коли також спостерігалося падіння до 2,4%.

Липневий контракт завершується в п’ятницю, тоді як більш активний серпневий контракт знизився на 8 центів (0,11%) — до $73,42 за барель.

"На ринку все ще присутня підвищена геополітична премія через очікування, чи наступним етапом у конфлікті між Ізраїлем і Іраном буде удар США, чи мирні переговори", — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор у коментарі для клієнтів.

У Goldman Sachs у середу заявили, що геополітична надбавка приблизно у $10 за барель є виправданою, з огляду на зменшення поставок з Ірану та ризики ширшого конфлікту, який може підштовхнути Brent вище $90.

У середу Трамп заявив журналістам, що ще не вирішив, чи США приєднаються до Ізраїлю в атаках на Іран. У четвер конфлікт тривав вже сьомий день.

На думку аналітиків, пряме втручання США розширить конфлікт і створить більший ризик для енергетичної інфраструктури в регіоні.

Через непередбачуваність, яка завжди супроводжувала зовнішню політику Трампа, "ринки залишаються нервовими, очікуючи чіткіших сигналів, які можуть вплинути на глобальні поставки нафти та стабільність у регіоні", — зазначила старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Іран є третім за величиною виробником нафти серед країн-членів ОПЕК — видобуває близько 3,3 мільйона барелів на день.

Приблизно 19 мільйонів барелів нафти й нафтопродуктів щодня проходить через Ормузьку протоку, яка межує з південним узбережжям Ірану, і виникають серйозні побоювання, що бойові дії можуть порушити ці потоки.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.