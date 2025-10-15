Нафта реагує на ризик надлишку пропозиції та напругу США й Китаю

Ціни на нафту знизилися, продовживши вчорашнє падіння, оскільки інвестори зважують попередження Міжнародного енергетичного агентства про профіцит у 2026 році й торговельну напругу США–Китай, що може пригальмувати попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 21 цент, або 0,3%, до $62,18 за барель, тоді як WTI знизилася на 16 центів, або 0,3%, до $58,54. Обидва контракти у попередній сесії закрилися на п'ятимісячних мінімумах.

МАЕ у вівторок заявило, що світовий ринок нафти наступного року може зіткнутися з профіцитом до 4 млн барелів на добу — більше, ніж прогнозувалося раніше, — через зростання видобутку ОПЕК+ і конкурентів на тлі млявого попиту.

"Ринок фокусується на надлишковій пропозиції на тлі змішаних сигналів попиту. Зниження геополітичних ризиків і ескалація торговельної напруги також тиснуть на ціни", — сказав старший аналітик LSEG Емріл Джаміл.

Торговельний спір між США та Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти, знову спалахнув: обидві сторони запровадили додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними. Це підвищить витрати та порушить логістику, імовірно знижуючи економічний випуск.

"Фокус залишиться на нещодавній реескалації напруги США–Китай і ризиках для глобальної економіки", — зазначив аналітик IG Тоні Саймор.

Напруга посилилася після того, як Китай минулого тижня значно розширив контроль за експортом рідкоземів, а президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на китайські товари до 100% і з 1 листопада посилити експортні обмеження на ПЗ.

"Окрім відносин США–Китай і ходу переговорів, ключем для цін на нафту зараз є масштаб надлишку, що відбивається у змінах глобальних запасів", — сказав Янг Ан з Haitong Futures.

Щоб оцінити попит у США, трейдери чекатимуть тижневі дані щодо запасів. За попереднім опитуванням Reuters, минулого тижня запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли, тоді як бензину та дистилятів — знизилися.