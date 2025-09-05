Ціни на нафту відреагували на несподіване зростання запасів у США

Ціни на нафту у п’ятницю впали третю сесію поспіль, що наближає ринок до першого тижневого зниження за три тижні. Причина — очікування збільшення пропозиції та несподіване зростання запасів у США, що посилює занепокоєння щодо попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent знизилися на 0,10 долара, або 0,15%, до 66,89 дол./барель. Американська WTI подешевшала на 0,13 долара, або 0,20%, до 63,35 дол./барель. За тиждень Brent втратила 1,78%, а WTI — 1%.

«Нафта залишається під тиском через побоювання щодо зростання поставок від OPEC+», — йдеться у звіті аналітиків ANZ.

Очікується, що країни картелю прагнутимуть повернути частку ринку, втраченою через сланцевих виробників США останніми роками. У неділю в рамках зустрічі OPEC+ візьмуть до розгляду питання підвищення видобутку вже у жовтні, повідомили два джерела Reuters.

Це може означати дострокове згортання додаткових скорочень на рівні 1,65 млн барелів на добу (приблизно 1,6% світового попиту) — більш ніж за рік до плану.

Тим часом у США запаси сирої нафти несподівано зросли на 2,4 млн барелів за тиждень, повідомило Управління енергетичної інформації. Для порівняння, опитування Reuters прогнозувало зниження на 2 млн барелів. Це пояснюють початком сезону техобслуговування на НПЗ.

Аналітики BMI зазначили, що останніми місяцями ринок підтримували високі прибутки в нафтопереробці. Проте в найближчі місяці маржа, ймовірно, зменшиться через уповільнення глобального попиту і зростання числа ремонтів, що знизить потребу у нафті.

Втім, ризики для поставок продовжують тримати ринок у напрузі. Президент США Дональд Трамп у четвер закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти. Будь-яке скорочення експорту з Росії або інші перебої з постачанням можуть знову підняти ціни на нафту.