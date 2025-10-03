Нафта в найкрутішому тижневому піке за 3,5 місяця: ОПЕК може обвалити ціну до 55 доларів

Ціни на нафту в п'ятницю зросли після чотирьох сесій поспіль зі зниженням, але залишаються на шляху до найбільшого тижневого падіння з кінця червня через очікування, що ОПЕК+ може ще більше підвищити видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 43 центи, або на 0,7%, до $64,54 за барель. Американська WTI зросла на 41 цент, або на 0,7%, до $60,89 за барель.

За тиждень Brent впала на 8%, тоді як WTI - на 7,4%.

ОПЕК+ може узгодити підвищення видобутку до 500 тис. барелів на добу в листопаді - втричі більше, ніж у жовтні, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути частку ринку, повідомили цього тижня джерела Reuters.

"Якщо ОПЕК+ таки оголосить цього вікенду про збільшення на 500 тис. б/д, це, ймовірно, стане достатнім імпульсом, щоб знову опустити нафту - спочатку до підтримки $58, а потім до нинішніх мінімумів близько $55", - сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Потенційно високі обсяги ОПЕК+, уповільнення переробки нафти на НПЗ через ремонти і сезонне зниження попиту найближчими місяцями, як очікують аналітики, прискорять накопичення запасів у США і в інших регіонах.

Управління енергетичної інформації (EIA) в середу повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину і дистилятів у США зросли на тлі ослаблення переробки і попиту.

"Ми вважаємо, що вересень став переломним моментом: ринок нафти зараз рухається до істотного профіциту в IV кварталі 2025 року і наступного року", - йдеться в записці аналітиків JPMorgan.

Міністри фінансів країн Групи семи в середу заявили, що вживатимуть заходів для посилення тиску на Росію, націлюючись на тих, хто продовжує нарощувати закупівлі російської нафти.