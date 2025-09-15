Ціни на нафту відреагували на наслідки атак українських дронів по НПЗ РФ
Ціни на нафту продовжили зростати, оскільки інвестори оцінюють наслідки атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, що можуть порушити експорт нафти і палива з РФ, а також стежать за зростанням попиту на паливо в США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 36 центів (0,5%) - до $67,35 за барель станом на 06:32 GMT, а американська WTI - на 36 центів (0,6%) до $63,05.
Минулого тижня обидва контракти додали понад 1%, адже Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, зокрема на найбільший експортний термінал Приморськ і Киришський НПЗ, один із двох найбільших у РФ.
"Ця атака свідчить про зростання готовності впливати на світові нафтові ринки, що може посилити тиск на зростання цін", - зазначили аналітики JPMorgan під керівництвом Наташі Канєвої, коментуючи удар по Приморську.
Приморськ здатний відвантажувати близько 1 млн барелів нафти на добу, що робить його ключовим експортним вузлом у західній Росії.
Киришський НПЗ компанії "Сургутнефтегаз" переробляє близько 17,7 млн тонн нафти на рік (355 тис. барелів на добу) - це 6,4% загального обсягу РФ.
"Якщо Україна робить ставку на атаки саме по експортній інфраструктурі - це створює додаткові ризики для прогнозів", - зазначив аналітик IG Markets Тоні Сайкамор, незважаючи на побоювання щодо надлишкової пропозиції через плани OPEC+ наростити видобуток.
Нафтова компанія в російській Башкирії заявила, що збереже рівень видобутку, незважаючи на атаку дронів у суботу, повідомив регіональний голова Радій Хабіров.
Тиск на Росію зростає, адже президент США Дональд Трамп у неділю знову заявив про готовність запровадити санкції проти РФ, але закликав Європу діяти співмірно з Вашингтоном.
Інвестори також стежать за переговорами США і Китаю в Мадриді, які розпочалися в неділю, на тлі вимог Вашингтона до союзників запровадити мита на імпорт з Китаю через його закупівлі російської нафти.
Минулого тижня слабкі дані щодо створення робочих місць і зростання інфляції в США посилили занепокоєння щодо економічного зростання в найбільшому світовому споживачеві нафти, навіть незважаючи на очікування зниження ставок Федеральною резервною системою на засіданні 16-17 вересня.