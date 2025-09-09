Нафта відреагувала на новини про можливі нові санкції проти РФ

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток менше, ніж очікували учасники ринку. Додаткову підтримку цінам надали побоювання щодо скорочення пропозиції через можливі нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 35 центів, або 0,53%, до $66,37 за барель, тоді як американська WTI зросла на 32 центи, або 0,51%, до $62,58 за барель.

У неділю вісім членів ОПЕК та їхні союзники погодилися з жовтня збільшити видобуток на 137 тис. барелів на добу. Це значно менше за приріст у серпні та вересні на рівні 555 тис. барелів на добу і в липні та червні - 411 тис. барелів на добу. Також це нижче прогнозів деяких аналітиків.

"Жовтневий крок означає згортання скорочень, які мали діяти до кінця 2026 року, після швидкого повернення на ринок попередніх обсягів упродовж останніх місяців", - зазначив старший стратег ANZ Деніел Хайнс у клієнтській записці у вівторок.

Водночас через швидке збільшення видобутку ОПЕК+ цього року та слабший попит, ніж очікувалося на початку року, загроза надлишку пропозиції залишається ключовим фактором цін, зазначили в Haitong Securities.

Додатковим фактором підтримки стали спекуляції щодо нових санкцій проти Росії після масштабної повітряної атаки, яка спричинила пожежу в урядовій будівлі в Києві. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другого етапу обмежень.

У Вашингтоні також перебував головний санкційний чиновник ЄС із командою експертів для обговорення перших скоординованих трансатлантичних заходів проти Росії після повернення Трампа до влади.

Подальші санкції проти Росії можуть скоротити її експорт нафти на світові ринки, що потенційно підтримуватиме ціни.

Наступного тижня засідає Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC). Трейдери оцінюють ймовірність зниження ключової ставки США на 0,25 п.п. у 89,4%. Зниження ставок здешевлює кредитування для споживачів, що може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.