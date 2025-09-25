Ціни на нафту відреагували на "відкриття крана" з Курдистану

Ціни на нафту знизилися, відступивши від семитижневого максимуму, через невизначеність щодо перспектив балансу між попитом і пропозицією на тлі відновлення поставок курдської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,4%, до 69,05 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 27 центів, або на 0,4%, до 64,72 долара за барель.

У середу обидва еталонні сорти підскочили на 2,5%, досягнувши найвищого рівня з 1 серпня. Поштовхом стало несподіване скорочення тижневих запасів нафти в США і занепокоєння, що атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії можуть порушити поставки.

"Схоже, що нафта вперлася в стелю: сезонний попит слабшає, а пропозиція від ОПЕК+ у четвертому кварталі зростає. Останнє зростання більше пов'язане з настроями ринку, ніж з фундаментальними факторами. Якщо не буде нового шоку, Brent, ймовірно, консолідується зі схильністю до зниження", - зазначила старший ринковий аналітик Priyanka Sachdeva з компанії Phillip Nova.

Вона додала, що вранці фіксується частковий вихід інвесторів з позицій, а відновлення поставок курдської нафти знову породжує "страхи надлишкової пропозиції", що тисне на ціни, які наближалися до семитижневого максимуму.

Очікується, що найближчими днями відновляться поставки нафти з Іракського Курдистану після того, як у середу вісім нафтових компаній досягли угоди з федеральним урядом Іраку та регіональною владою Курдистану про експорт.

Хоча деякі побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні російської нафти залишаються, у звіті Haitong Securities наголошується, що іншим важливим фактором стійкості цін є відсутність значного тиску з боку фундаментального співвідношення попиту і пропозиції в останні тижні.

З настанням періоду меншого попиту очікування надлишкової пропозиції поки що не відображаються в цінах, ідеться у звіті.

Підкреслюючи обережність інвесторів щодо попиту, у звіті J.P. Morgan у середу повідомляється, що пасажиропотік в авіаперевезеннях США у вересні показав лише 0,2% річного зростання, що значно нижче за приблизно 1% зростання у двох попередніх місяцях.