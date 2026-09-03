Нафта відреагувала на ознаки затишшя між США та Іраном

Ціни на нафту знизилися після різких коливань напередодні, оскільки ринок оцінює ризики нових ударів між США та Іраном і можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 59 центів, або 0,62%, до $95,04 за барель. Американська WTI знизилася на 38 центів, або 0,42%, до $90,63.

Напередодні обидві марки коливалися між зростанням приблизно на $2 і падінням на $1 за барель. Максимальні значення Brent і WTI під час торгів були найвищими з 24 липня.

Аналітик IG Тоні Сікамор пов'язав зниження цін із першими ознаками послаблення останньої ескалації: з середини дня середи за сіднейським часом не було підтверджено нового обміну ударами.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що поновлена американська кампанія проти Ірану не триватиме "надто довго". За його словами, американські сили атакували іранські радарні та ракетні системи поблизу Ормузької протоки.

Останній обмін ударами став наймасштабнішим між США та Іраном із липня. Війна між сторонами триває вже сьомий місяць.

Ризики для нафтового ринку залишаються значними через ситуацію в Ормузькій протоці. За даними Reuters, у понеділок через неї пройшло близько 17 млн барелів нафти — найбільше від початку конфлікту, однак судноплавство загалом залишається суттєво порушеним.

Нагадаємо:

1 вересня ціни на нафту підскочили більш ніж на $4 за барель через поновлення бойових дій між США та Іраном.

2 вересня Brent подорожчала ще приблизно на 1% на тлі нових ударів і побоювань щодо постачання.