Ціни на нафту відреагували на перемир'я в Газі

Ціни на нафту в четвер знизилися після того, як Ізраїль і ХАМАС погодили першу фазу плану завершення війни в Газі, що послабило геополітичну напругу на Близькому Сході. Додатковий тиск на сировину чинило і зміцнення долара США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 34 центи, або на 0,51%, до $65,91 за барель. Американська WTI знизилася на 38 центів, або на 0,61%, до $62,17.

"WTI сьогодні торгується слабкіше через зменшення геополітичної премії за ризик, викликане мирною угодою Ізраїлю і ХАМАС", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС досягли довгоочікуваної угоди про перемир'я і звільнення заручників у рамках плану завершення дворічної війни в секторі Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що в четвер скличе уряд для затвердження угоди про припинення вогню.

Війна в Газі підтримувала ціни на нафту, оскільки інвестори зважували ризик для глобальних поставок у разі розростання конфлікту до більш широкого регіонального.

Гендиректор інвестплатформи Moomoo Australia and New Zealand Майкл Маккарті зазначив, що перемир'я навряд чи змінить пропозицію на Близькому Сході, оскільки OPEC+ не виконує своїх підвищених видобувних цілей.