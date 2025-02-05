На Кубані РФ через атаку дронів загорілася нафтобаза

Українська правда.

У Краснодарському краї Росії внаслідок атаки дронів загорівся резервуар із нібито залишками нафтопродуктів.

Джерело: губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram, соцмережі

Пряма мова Кондратьєва: "У станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності".

Деталі: За словами губернатора, резервуар із нібито залишками нафтопродуктів гасили 55 осіб та 19 одиниць техніки.

За даними Astra, атакована нафтобаза ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі не згашена.

Довідково: Як сказано на сайті компанії, ТОВ "Албашнафта" - "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів". Це "єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю".

Нагадаємо: Міністерство оборони Росії заявило, що 11 січня українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор, Краснодарський край. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік" до європейських країн.