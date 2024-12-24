МАГАТЕ задокументувало пошкодження критичних для українських АЕС підстанцій від атак РФ

Експерти МАГАТЕ оцінили пошкодження критичних для українських АЕС підстанцій, які були отримані внаслідок останніх атак РФ у листопаді - грудні.

Про це повідомляє Міненерго.

"Удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час роботи на визначених об’єктах експерти МАГАТЕ у супроводі представників НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом» та Державної інспекції ядерного регулювання України задокументували пошкодження електричних підстанцій.

Експерти, зокрема, могли порівняти інтенсивність ударів і, як наслідок, пошкоджень об’єктів від минулих атак.

Також представники Агентства зафіксували результати виконаних відновлювальних робіт та стан пропускної спроможності електричних підстанцій.

Нагадаємо:

У жовтні "Енергоатом" визначив сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Під час російських обстрілів у ніч на 16 листопада та вранці 17 листопада було пошкоджено чотири електричні підстанції, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки України.

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.