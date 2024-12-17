МАГАТЕ продовжило моніторинг на ключових для АЕС України підстанціях

Експерти МАГАТЕ продовжили моніторингову місію на підстанціях, що є критично важливими для роботи українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що місія, як і раніше, буде проводитись на визначених обʼєктах почергово.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що РФ продовжує свою агресію й атакує енергосистему, зокрема і підстанції, що є критично важливими для роботи атомної генерації.

Міненерго та МАГАТЕ вже узгодили графік візитів.

Нагадаємо:

13 вересня МАГАТЕ розширило представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

Під час російських обстрілів у ніч на 16 листопада та вранці 17 листопада було пошкоджено чотири електричні підстанції, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки України.