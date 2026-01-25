Казахстан незабаром поверне експорт нафти через ключовий порт РФ – Bloomberg

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), що розташований у російському порту Новоросійськ, повідомив, що один із морських швартових пристроїв знову введено в роботу, тому нафта може проходити за маршрутом, на який припадає близько 90% експорту казахстанської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ремонт на "Швартуванні 3" завершено, і зараз як воно, так і "Швартування 1" працюють у штатному режимі, йдеться в повідомленні КТК.

25 січня до терміналу підвели танкер для перевалки нафти. "Виконання заявок вантажовідправників відповідно до річних планів гарантується за одночасної роботи щонайменше двох швартувань", — наголошується в заяві.

Чорноморський термінал КТК працював зі зниженою потужністю з листопада — тоді "Швартування 2" вразив і серйозно пошкодив морський дрон. На той момент "Швартування 3" було зупинено на плановий ремонт, тож у роботі залишався лише один пункт завантаження.

Це істотно скоротило можливості Казахстану з морських відвантажень нафти. "Швартування 2" продовжує залишатися поза експлуатацією, а КТК не уточнив, коли його відновлять.

Проблеми на чорноморському терміналі тиснули на видобуток у грудні: за оцінками ОПЕК, виробництво в Казахстані знизилося до трохи більше ніж 1,5 млн барелів на добу. Крім того, Тенгіз — одне з найбільших родовищ країни — тимчасово зупиняли через - відключення електроенергії.

Нагадаємо:

Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську зупинив відвантаження нафти після атаки українських безекіпажних катерів уранці 29 листопада.

Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) в російському Новоросійську, який обробляє понад 1% світових постачань нафти, після того, як серія дронових атак зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.

Видобуток нафти в Казахстані опинився під загрозою скорочення, оскільки ремонт важливого вантажного причалу в порту Новоросійська після атаки України затягується.