Нову інтелектуальну систему енергоменеджменту (EMS) Paladin Energy представила українська інжинірингова компанія Resource Storage. Її створили для повного розкриття комерційного потенціалу промислових систем накопичення енергії.

Сьогодні бізнес активно купує акумуляторні системи та інвертори від різних виробників, проте стикається з відсутністю єдиного інструменту управління. Без розумного софту батарея залишається лише "резервним живленням", хоча її справжнє призначення — бути фінансовим активом. Paladin Energy вирішує цю проблему, керуючи системами зберігання енергії різних виробників.

"Наша мета — дати бізнесу можливість не просто перечікувати блекаути, а системно заробляти на енергоринку. Paladin об'єднує обладнання різних брендів інверторів, УЗЕ та сонячні електростанції в одну екосистему, яка автоматизує все: від оптимізації небалансів та автотрейдингу до вивантаження фінансових звітів" , — говорить Олександр Чечуга, СТО та співзасновник Resource Storage.

Як працює Paladin і що він дає бізнесу?

Комплекс складається з фізичних контролерів та багатофункціонального хмарного сервісу. Він може глибоко інтегруватись з лічильниками технічного та комерційного обліку (АСКОЕ). Завдяки цьому система бачить реальну картину споживання об'єкта до кіловата і керує УЗЕ з максимальною фінансовою вигодою.

Ключові можливості Paladin Energy:

Робота на ринках електроенергії: система дозволяє автоматизовано заробляти на арбітражі цін (РДН, ВДР та Балансуючий ринок). Батарея заряджається в найдешевші години, а в періоди пікових прайс-кепів розряджається на потреби підприємства або продає енергію в мережу.

Участь в агрегаторі: платформа Paladin Energy може використовуватися як віртуальна електростанція (VPP). Система дозволяє підключити активи вашого підприємства до агрегатора (зокрема, увійшовши до агрегованої групи Resource Storage), щоб виходити на балансуючий ринок та отримувати додатковий прибуток.

Оптимізація небалансів та Peak Shaving: EMS динамічно зрізає піки навантаження підприємства та згладжує графік споживання, що рятує бізнес від колосальних штрафів за перебір потужності чи створення небалансів у мережі.

Paladin Energy може закрити потреби одразу чотирьох ланок бізнесу:

Власник бізнесу — максимізує економічний ефект від інвестицій, дає додаткові джерела доходу та можливість аналітики й управління в максимально зручному форматі. Енергетики — повний технічний моніторинг, відстеження стану комірок BESS (SoC/SoH), температурних режимів та автотрейдингові алгоритми. Енергетикам не потрібно вручну перемикати режими інверторів, адже система вске робить автономно. Бухгалтери — прозорий підрахунок вартості заряджання та розряджання за погодинними тарифами. Система генерує зрозумілу фінансову аналітику, вивантажує звіти та повністю мінімізує людський фактор у розрахунках з орендарями чи постачальниками. Енергопостачальники — прогнозовані графіки об'єктів, мінімізація відхилень та можливість гнучко керувати попитом клієнта.

Впровадження та вартість

Команда Resource Storage має досвід у впровадженні промислових системи зберігання в Україні. Саме цей практичний досвід став основою для розробки Paladin Energy, алгоритми якого враховують особливості роботи енергетичних систем та реальні потреби бізнесу.

Вартість Paladin Energy різниться залежно від певних факторів. Для клієнтів Resource Storage при встановлені системи накопичення під ключ, базова інтеграція EMS включена в проєкт. Для об'єктів з обладнанням від інших підрядників вартість встановлення розраховуються індивідуально. Функціонал диспетчеризації доступний за підпискою (SaaS) або за моделлю розподілу прибутку (revenue share).

Про Resource Storage

Resource Storage — українська інжинірингова компанія, що проєктує та впроваджує комплексні енергетичні системи для бізнесу. Рішення компанії поєднують повний EPC комплекс проєктування промислових УЗЕ, будівництво, постачання обладнання світових брендів, розробку власного софту для енергоменеджменту та техніко-економічну диспетчеризацію активів клієнта.