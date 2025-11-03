Нафта РФ знаходить менше покупців у Китаї після удару санкцій

Китайські нафтопереробники уникають російських поставок після того, як США та інші країни занесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Державні гіганти на кшталт Sinopec і PetroChina тримаються осторонь, скасувавши частину російських вантажів після запровадження США санкцій проти "Роснефти" і "Лукойла" минулого місяця, кажуть трейдери.

Менші приватні НПЗ теж беруть паузу, побоюючись отримати подібні санкції, як Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно внесли в чорні списки Великобританія і ЄС.

Під ударом - зокрема популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. За оцінкою Rystad Energy AS, близько 400 тис. барелів на добу, або до 45% китайського імпорту російської нафти, зачеплені "страйком покупців".

Росія закріпилася як найбільший іноземний постачальник Китаю почасти через великі знижки, зумовлені санкціями після вторгнення в Україну.

США та їхні союзники зараз посилюють санкції — як проти російських виробників, так і проти їхніх клієнтів —, намагаючись зупинити війну, перекривши нафтові доходи Москви. Китай - найбільший імпортер сирої нафти у світі, тому будь-які обмеження на закупівлі з Росії, ймовірно, зіграють на руку іншим постачальникам.

Серед вигодонабувачів можуть бути США, які минулого тижня досягли з Пекіном вагомого торгового перемир'я на зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо:

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше вже неросійської нафти у відповідь на свіжі західні санкції проти РФ.