Китай купив два нафтових родовища у підсанкційної Венесуели

China Concord Resources Corp (CCRC) почала розробку двох нафтових родовищ у Венесуелі і планує інвестувати понад $1 млрд у проєкт із видобутку 60 тис. барелів нафти на день до кінця 2026 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пекін є ключовим союзником Мадуро і його попередника Уго Чавеса і зараз купує понад 90% нафтового експорту Венесуели. Державний гігант CNPC був серед найбільших інвесторів у нафтогалузь Венесуели до того, як США 2019 року запровадили санкції проти країни.

На початку 2024 року CCRC почала переговори про розробку двох родовищ - Lago Cinco і Lagunillas Lago. У травні 2024 року компанія підписала з Венесуелою 20-річний контракт про розподіл видобутку.

Родовища на озері Маракайбо, другому за величиною нафтовидобувному регіоні країни, роками шукали партнерів. Більшість потенційних учасників були маловідомими фірмами без досвіду.

CCRC, яка не мала попереднього досвіду буріння, з вересня 2024 року направила до Венесуели близько 60 китайських спеціалістів і бурову установку, щоб швидко відкрити близько 100 свердловин і відновити видобуток. Зараз виробництво на двох родовищах сягає 12 тис. барелів на день.

Компанія планує відкрити 500 свердловин і підняти видобуток до 60 тис. барелів на день до кінця 2026 року. Йдеться про суміш легкої та важкої нафти: легку поставлятимуть PDVSA, а важку - експортуватимуть до Китаю.

Державна PDVSA стабілізувала видобуток на рівні близько 1 млн барелів на день завдяки обмеженим ліцензіям США, що дозволяють деяким іноземним партнерам працювати в країні.

Водночас більшість китайських державних компаній після 2019 року припинили закупівлі венесуельської нафти. Але незалежні китайські нафтопереробники продовжують її купувати через трейдерів.