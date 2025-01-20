Китай встановив рекорд з закупівлі російської нафти у 2024 році

Імпорт нафти Китаєм від його головного постачальника, Росії, у 2024 році зріс на 1% порівняно з 2023 роком, досягнувши рекордного рівня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%, свідчать дані, оприлюднені в понеділок. Це сталося на тлі того, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

Обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 мільйона метричних тонн, що відповідає 2,17 мільйона барелів на добу, за даними Головного митного управління Китаю.

Морські постачання з Росії підтримувалися попитом як з боку незалежних переробників, так і великих державних нафтових компаній, а також урядовим наказом щодо накопичення запасів, повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 мільйона тонн, або близько 1,57 мільйона б/д, що менше порівняно з 1,72 мільйона б/д у 2023 році.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської нафти до Китаю обмежувався зростанням частки дешевшої нафти з Росії та Ірану через вищі ціни. У четвертому кварталі частка Саудівської Аравії на ринку зросла після значного зниження цін з боку ОПЕК і скорочення постачань з Ірану.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю, найбільшого у світі покупця нафти, у 2024 році скоротився на 1,9%, що стало першим щорічним зниженням поза періодами, викликаними пандемією. Це пов’язано зі слабким економічним зростанням і зниженням попиту на паливо.

Імпорт з Малайзії, одного з основних транзитних вузлів для санкційної нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 28% і досяг 70,38 мільйона тонн, або 1,41 мільйона б/д, вивівши Малайзію на третє місце після Саудівської Аравії.

Майже вся іранська нафта, яку купує Китай, потрапляє до незалежних переробників, включаючи великі інтегровані заводи та традиційні дрібніші підприємства, відомі як "чайники", оскільки обидві групи зазнають тиску через низькі маржі та слабкий попит на паливо й хімікати.

У грудні було ввезено нетипову партію майже 290 тисяч тонн з Венесуели. Загальний обсяг постачань з цієї країни у 2024 році становив 1,5 мільйона тонн, або 30 тисяч б/д.