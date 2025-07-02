Китай ввозить мільйон барелів іранської нафти щодня, попри санкції США

У першому півріччі 2025 року Китай щоденно імпортував близько 1,4 млн барелів іранської нафти, що стало ударом по зусиллях США з обмеження доходів Ірану на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Найбільше вантажів прибуло до портів поблизу Циндао, Даляня та Чжоушаня. Лише в червні порти біля Циндао прийняли 15,5 млн барелів, що майже дорівнює мільярду доларів за поточними цінами.

Імпорт здійснюється за схемою перевалки на шляху з Перської затоки — зазвичай через Малайзію — із використанням суден, що перебувають під санкціями США. Частина нафти транспортується "темним флотом", без вимкнених транспондерів.

Офіційно Пекін не визнає санкцій Вашингтона, однак великі компанії раніше уникали операцій із підсанкційними постачальниками. Попри це, американський Мінфін наразі уникає санкцій проти великих китайських портів і заводів, щоб не створити ризиків для ширших ринків.

Аналітики пов’язують постачання зі зростанням потреб приватного нафтопереробного сектору Китаю, який користується знижками на іранську нафту на фоні уповільнення економіки.