Китай може закрити до 10% НПЗ на тлі піка попиту на паливо

До 10% нафтопереробних потужностей Китаю можуть бути закриті в наступні десять років через більш раннє, ніж очікувалося, досягнення піку попиту на паливо, що призводить до зменшення прибутків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Більш жорстке застосування санкцій США, яке очікується від адміністрації Трампа, може погіршити ситуацію для китайських НПЗ, перекривши доступ до дешевого іранського нафтопродукту. Це може прискорити закриття заводів, вважають експерти та аналітики.

Друга за розміром у світі нафтопереробна галузь Китаю давно страждає від надлишкових потужностей, що виникли після десятиліть швидкого зростання попиту.

Влада, зокрема в провінції Шаньдун, яка є центром приватних НПЗ, не мала політичної волі закривати неефективні заводи, які забезпечують робочими місцями десятки тисяч людей.

Однак швидка електрифікація автотранспорту в Китаї та уповільнення економічного зростання роблять найслабших операторів неконкурентоспроможними, що змушує владу до рішучих дій.

Ці зміни ймовірно обмежать імпорт нафти до Китаю, який є найбільшим покупцем у світі та споживає 11% світового попиту. У 2024 році імпорт сирої нафти до Китаю знизився на 1,9%, що є першим падінням за два десятиліття, не враховуючи періодів пандемії COVID.

У 2024 році виробництво на китайських НПЗ також зафіксувало рідкісне зниження. Низькі коефіцієнти використання потужностей демонструють складну ситуацію в галузі.

За оцінками консалтингової компанії Wood Mackenzie, у 2024 році китайські НПЗ працювали лише на 75,5% своєї потужності, що є другим найнижчим показником з 2019 року та значно нижче рівня понад 90% у США.

Найгірше йдуть справи в незалежних виробників пального. Вони працювали лише на 54% своєї потужності в 2024 році, що є найнижчим показником з 2017 року, не враховуючи періодів COVID.