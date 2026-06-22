Китай готує другий термінал для підсанкційного газу з РФ

Китай готує другий імпортний термінал для прийому скрапленого газу із підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з питанням.

Йдеться про новозбудований термінал Longkou у східній провінції Шаньдун, оператором якого є державна PipeChina. За словами джерел агентства, його готують до прийому вантажів Arctic LNG 2.

Другий термінал дозволив би Китаю збільшити імпорт підсанкційного російського СПГ, а Arctic LNG 2 отримав би ще один експортний маршрут. Проєкт вартістю 21 млрд дол. розрахований на виробництво 19,8 млн тонн СПГ на рік, але перебуває під жорсткими санкціями.

Китай досі був єдиним відомим покупцем підсанкційних вантажів Arctic LNG 2 і приймав їх через термінал PipeChina Beihai у Гуансі. PipeChina і Novatek, мажоритарний власник Arctic LNG 2, не відповіли Reuters на запити про коментар.

Нагадаємо:

Газовоз Perle доставив вантаж зрідженого природного газу з Росії до Китаю після майже шести місяців у морі.

У грудні 2025 року російський завод з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) відправив свою першу партію газу до Китаю танкером в обхід Африки після введення санкцій США в січні, що є черговим свідченням зростаючої енергетичної співпраці між Пекіном і Москвою.