Екскерівників Siemens судитимуть в Німеччині за порушення санкцій щодо РФ

Німецький суд розпочав кримінальний процес проти двох колишніх керівників інженерного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через допомогу в експорті газових турбін Siemens до окупованого РФ Криму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прокуратура німецького міста Гамбург минулого року висунула звинувачення чотирьом громадянам Німеччини та одному громадянину з подвійним швейцарсько-французьким громадянством у порушенні санкцій.

Регіональний суд Гамбурга вирішив розпочати судовий процес щодо двох із них. Німецькі судові органи не розкривають імен обвинувачених у цій справі.

Представник Siemens Energy відмовився від коментарів, оскільки двоє обвинувачених не є чинними співробітниками компанії. Siemens Energy була відокремлена від Siemens після подій, які стали предметом розслідування, і зараз володіє колишнім турбінним бізнесом Siemens.

Західним компаніям заборонено постачати енергетичне обладнання до Криму відповідно до санкцій ЄС і США, запроваджених у відповідь на анексію півострова України Росією у 2014 році.

Попри санкції, газові турбіни Siemens для вироблення електроенергії були доставлені у 2017 році на дві електростанції, які Москва будувала в Криму.

Тоді Siemens заявив, що постачав турбіни російському замовнику, очікуючи, що їх буде встановлено на електростанціях у Росії, і що компанія не знала про намір переправити їх до Криму.

Нагадаємо:

5 липня 2017 року інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, незважаючи на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Росія доставила турбіни Siemens в окупований Крим після того, як німецька компанія відмовилася викупати їх назад у російської "Технопромекспорт".