Казахстан думає, що робити з частками "Лукойла" в нафтопроектах після санкцій США

Влада Казахстану визначається, як вчинити з частками російської нафтової компанії "Лукойл" у місцевих проєктах і може ухвалити рішення найближчим часом.

Про це заявив голова суверенного фонду Samruk Kazyna Айдар Рискулов, пише Reuters.

"Лукойл" повідомив, що продасть свої міжнародні активи після оголошених США минулого тижня санкцій, пов'язаних із війною проти України.

"Санкції вивчаються, а їхній вплив на компанії та економіку ще належить повністю оцінити", - сказав журналістам голова фонду Айдар Рискулов. "Гадаю, ми ухвалимо рішення найближчим часом, до кінця цього тижня", - додав він.

Запланований "Лукойлом"продаж активів - найсуттєвіший крок російської компанії після західних санкцій, запроваджених через війну РФ проти України, що триває з лютого 2022 року.

Російський нафтовий гігант має частки в казахстанських родовищах Тенгіз і Карачаганак, а також у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує казахстанську нафту до російського порту Новоросійськ на експорт.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.

"Лукойл", другий за величиною нафтовидобувник Росії, оголосив плани продати свої міжнародні активи - за кілька днів після того, як США запровадили санкції проти компанії РФ.