Канада збудує модульну АЕС за $15 мільярдів – першу серед країн G7

Канада схвалила проєкт вартістю $15,1 млрд на будівництво нового типу атомної електростанції — меншої за розміром, з так званими модульними реакторами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія Ontario Power Generation отримала дозвіл на зведення першого з чотирьох запланованих реакторів. Це рішення стало можливим після того, як минулого місяця канадський ядерний регулятор видав ліцензію на будівництво так званого малого модульного реактора (SMR).

SMR-проєкти передбачають серійне виробництво реакторів на заводах з подальшим монтажем на місці — такий підхід, на думку прихильників, дозволить зменшити вартість і пришвидшити будівництво у порівнянні з великими традиційними АЕС.

Але наразі лише кілька таких реакторів побудовано — в Росії та Китаї. Канадський стане першим у розвинених країнах G7.

Будівництво першого реактора оцінюється у 6,1 мільярда канадських доларів. Вартість наступних має знизитися завдяки накопиченому досвіду.

GE Vernova, яка постачатиме матеріали для реактора, подвоїла вартість своїх акцій за останній рік на фоні висхідного попиту на енергію з боку дата-центрів і нових виробництв. Компанія інвестувала $50 мільйонів у розвиток малого ядерного бізнесу GE Hitachi, включно з будівництвом заводу в Північній Кароліні.

У 2023 році Ontario Power уклала угоду з GE Hitachi Nuclear Energy щодо встановлення реактора BWRX-300 SMR потужністю близько 300 МВт на майданчику Darlington. Для порівняння, потужність традиційних реакторів — утричі більша.

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