Ірландія попрощалась із вугіллям: остання ТЕС закрилась назавжди

Ірландія стала черговою європейською країною, яка припинила виробництво електроенергії з вугілля, а найближчим часом за нею підуть Іспанія та Італія.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як повідомила державна енергокомпанія ESB, остання вугільна електростанція країни – Moneypoint, що в графстві Клер, офіційно припинила роботу після понад 40 років експлуатації.

Цього ж року Італія планує зупинити дві великі станції, а вугільні електростанції Іспанії або буде демонтовано, або переобладнано на газові.

Завдяки масштабному переходу на відновлювані джерела енергії Європа майже вдвічі скоротила частку вугілля в енергобалансі, за даними аналітиків з Ember. Ще до 2013 року вугілля, як найбрудніше з викопного палива, домінувало в енергетиці континенту.

"Це кінець епохи вугілля в Ірландії та початок чистішого енергетичного майбутнього", — заявив генеральний директор ESB Педді Гейз.

Станція Moneypoint залишатиметься в резерві до 2029 року – у разі надзвичайної потреби вона працюватиме на мазуті під керівництвом оператора національної енергомережі EirGrid. Тим часом об’єкт трансформують для потреб енергетичного переходу. Зокрема, у 2022 році там почав працювати перший в Ірландії синхронний компенсатор.

Цей пристрій допомагає мережі підтримувати інерцію та частоту, що стає дедалі важливішим через зростання частки відновлюваної енергії. Саме нестача такої стабілізації, за словами експертів, могла стати причиною нещодавнього масштабного блекауту в Іспанії.

Нагадаємо:

У квітні 2024 року міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.