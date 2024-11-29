Іран повідомив МАГАТЕ, що хоче на 60% збільшити кількість установок для збагачення урану

Іран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що планує встановити понад 6 000 центрифуг (до 10 тисяч наявних) для збагачення урану на своїх заводах і ввести в експлуатацію більше встановлених.

Про це йдеться у конфіденційному звіті агентства, який у четвер отримало агентство Reuters.

У звіті МАГАТЕ, наданому Reuters, роз'яснюється, що Іран мав на увазі, коли заявив про додавання тисяч центрифуг у відповідь на резолюцію, ухвалену минулого тижня Радою керуючих із 35 країн на прохання Великої Британії, Франції, Німеччини та США.

Розширення потужностей зі збагачення означає, що Іран зможе швидше збагачувати уран, що потенційно підвищує ризик ядерного розповсюдження.

Іран заперечує наміри створювати ядерну зброю, але західні держави стверджують, що немає цивільного пояснення збагачення урану до рівня 60% чистоти чи до 90% — рівня, необхідного для створення ядерної зброї. Жодна інша країна не збагачувала уран до такого рівня без створення ядерної бомби.

Для нових центрифуг Іран зазначив лише рівень збагачення 5%, що значно нижче 60%, які він вже виробляє.

Зниження рівня чистоти, особливо на заводі у Фордо, може розглядатися як примирливий крок Ірану для пошуку спільної мови з європейськими державами перед поверненням до влади обраного президента США Дональда Трампа. Однак рівень збагачення можна легко змінити пізніше.

Іран уже має понад 10 000 активних центрифуг на двох підземних заводах у Натанзі та Фордо, а також на наземному пілотному заводі в Натанзі.

Звіт передбачає встановлення ще 32 каскадів (кластерів) з понад 160 машинами кожен та одного великого каскаду з до 1 152 сучасних центрифуг IR-6.

При цьому кількість каскадів, які Іран планує встановити, значно перевищує ті, що вже існують. Іран також заявив, що планує підключити їх, використовуючи запаси урану, але МАГАТЕ підтвердило, що цього ще не сталося.

"Агентство визначило та повідомило Ірану про зміни, необхідні для інтенсифікації інспекційної діяльності на заводі збагачення палива у Фордо (FFEP) після введення в експлуатацію каскадів", — йдеться у звіті.

Фордо перебуває під особливим контролем, оскільки розташований у горі, і саме там Іран збагачує уран до 60%. Інший завод, де це відбувається, — наземний пілотний завод зі збагачення палива в Натанзі.