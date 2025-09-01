Ірак та Саудівська Аравія припинили поставки нафти на російський НПЗ у Індії – Reuters

Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж нафти індійській Nayara Energy після введення в липні санкцій ЄС проти нафтопереробної компанії, що підтримується Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Припинення поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснефть" у серпні повністю покладалася на Росію в імпорті нафти, згідно з даними джерел та даними LSEG про перевезення.

За даними Kpler і LSEG, компанія Nayara зазвичай отримує близько 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської нафти щомісяця, але в серпні не отримала поставок від жодного з двох постачальників.

Два джерела повідомили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara у SOMO, не надавши подальших деталей.

За даними Kpler і LSEG, а також даними, отриманими від джерел у галузі, останній вантаж сирої нафти з Басри (Ірак) від SOMO був вивантажений для Nayara великим танкером Kalliopi в порту Вадінар 29 липня.

Згідно з даними LSEG, 18 липня приватна нафтова компанія отримала 1 мільйон барелів нафти Arab Light, що перевозилася VLCC Georgios, разом із аналогічною кількістю важкої нафти Basrah, що була останньою поставкою з Саудівської Аравії.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти".

За даними джерел, приватна компанія експлуатує свій нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на добу у Вадінарі на заході Індії на 70-80% потужності через труднощі з реалізацією своєї продукції, що виникли внаслідок санкцій.