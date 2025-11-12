В "Укренерго" розповіли, хто відповідає за справедливість графіків відключень

Складання графіків відключень кожної з шести черг споживачів і справедливий розподіл обмежень виконують оператори систем розподілу (місцеві обленерго).

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Складання графіків відключень і дотримання принципу справедливості розподілу обмежень - це відповідальність оператора системи розподілу (обленерго) у кожному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Само "Укренерго" не здійснює відключень споживачів та не складає відповідних графіків застосування обмежень.

"Ми визначаємо обсяг обмежень, які мають бути застосовані в тому чи іншому регіоні у кожну конкретну годину", - продовжили в енергокомпанії.

А контроль за дотриманням справедливості обсягів обмежень має здійснювати Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Нагадаємо:

13 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.