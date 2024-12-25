Відключення світла в Україні діятимуть до кінця доби

25 грудня РФ здійснила масовану ракетну атаку на енергетику, через що були запроваджені заходи обмеження споживання: вони діятимуть усю добу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

З графіками застосування обмежень у регіоні можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах, нагадали в енергокомпанії.

Енергетики просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час атаки 25 грудня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.