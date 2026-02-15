Генштаб: ЗСУ вдарили по нафтотерміналу в Краснодарському краї

Українська правда

Український Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна Краснодарського краю РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: На місці фіксували пожежу, збитки наразі невідомі.

Крім того, у районі селища Кача в окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс росіян "Панцирь-С1".

Генштаб звітує, що за 14 лютого уразив ремонтний підрозділ російських артилеристів та живу силу окупантів на окупованих територіях.

Нагадаємо: У Краснодарському краї РФ заявили про "масовану атаку" на регіон, внаслідок якої нібито пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти.