Генштаб: ЗСУ вдарили по нафтотерміналу в Краснодарському краї
колаж: генштаб
Український Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна Краснодарського краю РФ.
Джерело: Генштаб
Деталі: На місці фіксували пожежу, збитки наразі невідомі.
Крім того, у районі селища Кача в окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс росіян "Панцирь-С1".
Генштаб звітує, що за 14 лютого уразив ремонтний підрозділ російських артилеристів та живу силу окупантів на окупованих територіях.
Нагадаємо: У Краснодарському краї РФ заявили про "масовану атаку" на регіон, внаслідок якої нібито пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти.