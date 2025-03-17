Ціни на газ у Європі відреагували на майбутню розмову Трампа з Путіним

Європейські ціни на газ знизилися на тлі потепління та запланованих переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, що посилює очікування стабілізації постачання.

Про це пише агентство Bloomberg.

У понеділок ф’ючерси на газ подешевшали на 3,1%, ненадовго опустившись нижче діапазону €41–42 за мегават-годину, в якому вони торгувалися більшу частину минулого тижня.

Спроби припинити війну в Україні викликають припущення, що постачання газу трубопроводами з Росії може частково відновитися, пише агентство.

Європа гостро потребує додаткових поставок після значного виснаження запасів узимку. Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним у вівторок, а Путін уже "натякнув на можливість відновлення деяких поставок".

"Наразі переговори зосереджені лише на припиненні вогню, а не на повноцінній мирній угоді", — зазначив головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен. "Остаточна угода малоймовірна протягом кількох місяців або навіть цього року".

Тим часом похолодання, яке охопило Європу, має закінчитися до середини тижня, що полегшить навантаження на запаси газу, які наразі заповнені лише на 35%. Ослаблення попиту на газ в Азії також сприяє збільшенню поставок скрапленого природного газу (СПГ) до Європи.

Головний газовий індикатор Європи — голландські ф’ючерси на найближчий місяць — на 13:13 у понеділок подешевшали на 2,5%, до €41,22 за мегават-годину в Амстердамі.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.