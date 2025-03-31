Fox ESS офіційно в Україні: що це означає для ринку сонячної енергетики

Цього року міжнародний бренд Fox ESS, один із лідерів у виробництві інверторів та систем зберігання енергії зайшов в Україну. Офіційним дистриб’ютором стала компанія iSolar, яка має 7 років досвіду на ринку та понад 1000 реалізованих проєктів.

Що дає наявність офіційного дистрибʼютора для споживачів та ринку ?

Українські клієнти, які працюють з iSolar, вже мають сервісну підтримку та доступ до найновіших розробок Fox ESS. Великою перевагою є надання 100% якісного товару та офіційної гарантії до 10 років (в той час, як в інших виробників лише до 5). В iSolar зазначають, що цих переваг не можна отримати просто купивши обладнання в якомусь із магазинів чи онлайн-платформ:

"В разі виникнення будь-яких несправностей наші партнери чи клієнти мають можливість офіційного та якісного гарантійного обслуговування безпосередньо від виробника".

Перевага у новій співпраці є і для ринку загалом, адже тільки офіційне обладнання, що має відповідні документи та сертифікати якості, підходить для кредитування, грантової допомоги чи інших програм.

Чому Fox ESS?

Fox ESS – вибір професіоналів у сонячній енергетиці. Компанія займає першість за продажами обладнання у сусідній Польщі та Німеччині. Чому саме цей бренд входить до числа світових лідерів?

Репутація на ринку: виробник рівня Premium,

Сервіс : до 10 років гарантії та обмінний фонд,

Якісні компоненти : використання елементів преміум-класу (наприклад, від Infineon і Texas Instruments),

Ефективність : найвищий ККД (до 98,6%) та краща система охолодження, порівняно із конкурентами,

Інноваційність : власна розробка батарей та стабільне хмарне програмне забезпечення Fox Cloud.

Fox ESS мали вагання щодо виходу на ринок України через війну та ризики. Проте команді iSolar вдалось переконати виробника:

"На перемовинах iSolar показали нам реальний попит на обладнання Fox ESS, зібравши запити від клієнтів. Вразила також кількість та масштаби реалізованих за останні роки проєктів команди. Це остаточно переконало нас в доцільності ризикнути та зайти на український ринок, а також в тому, що він має неабиякі перспективи".

Fox ESS – офіційно в Україні. Звернувшись до офіційного дистриб'ютора iSolar, ви отримаєте обладнання преміум якості з офіційною гарантією – без зайвих очікувань, з підтримкою та сервісом.