Exxon прогнозує зменшення прибутку за четвертий квартал

Компанія Exxon Mobil заявила, що значне зниження прибутків від нафтопереробки та слабкі показники у всіх бізнес-напрямах зменшать прибуток за четвертий квартал приблизно на $1,75 мільярда порівняно з попереднім кварталом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) звітності Exxon також повідомила, що продаж активів у сфері видобутку забезпечить близько $400 мільйонів доходів, але загальні витрати на знецінення активів складуть приблизно $600 мільйонів. Причини знецінення компанія не уточнила.

Результати Exxon уважно аналізують для оцінки перспектив інших великих нафтових компаній, які незабаром почнуть публікувати свої звіти.

За прогнозами фінансової компанії LSEG, Exxon, ймовірно, отримає прибуток $1,76 на акцію за четвертий квартал, що нижче $2,48 на акцію за аналогічний період минулого року.

Прогноз Exxon's вказує на прибутки, що є "значно нижчими за очікування," заявив Бірадж Борхатхарія, аналітик ринку нафти з RBC Capital Markets, у своїй записці для інвесторів. Він також зазначив "значні виклики" у секторі нафтопереробки.

Компанія повідомила, що маржа нафтопереробки скоротить прибутки на $300–700 мільйонів порівняно з рівнем третього кварталу. Крім того, вплив часових факторів може зменшити прибуток ще на $500–900 мільйонів.

Глобальний попит на бензин і дизельне пальне виявився нижчим за очікування, а запуск нових нафтопереробних заводів в Азії та Африці призвів до надлишку постачання на ринку.

У США запаси пального зросли протягом кварталу, оскільки нафтопереробні заводи зберігали високий рівень завантаження на фоні слабшого, ніж очікувалося, попиту.