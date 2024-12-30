Енергетики відмовилися від обмежень світла населенню 30 грудня

"Укренерго" на понеділок зберегла обмеження електропостачання промисловості й поки що відмовилася від графіків для населення, але допускає можливість їхнього застосування в пікові години.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, учора ввечері НЕК анонсувала графіки для населення з 8:00 до 17:00 однією чергою.

"Укренерго" зазначила, що ситуація в енергосистемі, яка відновлюється після масованих атак РФ, змінюється, а відповідно - можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Компанія наголосила, що економне споживання е/е залишається актуальним.

Крім того, за даними НЕК, 39 населених пунктів у Хмельницькій області знеструмила негода.

Нагадаємо:

У понеділок 30 грудня енергетики застосовуватимуть до однієї черги відключень електроенергії.