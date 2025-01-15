Енергетики скасували графіки відключення світла в Україні

Внаслідок масованої ракетної атаки на об’єкти енергетики запроваджувались графіки аварійних відключень у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:00, застосування ГАВ у всіх вказаних регіонах було скасоване.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року.

Зазначається, що з 08:00 до 20:00 15 січня зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо.

"За можливості – не користуйтесь у вказаний час потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно", - повідомили енергетики.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Нагадаємо:

В ніч на середу Росія завдала комбінованого повітряного удару по інфраструктурі та енергетиці України, випустивши 117 цілей ракет і дронів, українська ППО знищила 77 із них.

Оператор системи передачі вводив превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.