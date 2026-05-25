Енергетична автономність для бізнесу: ефективні рішення від ОТП БАНК та СОЛАРБУД СЕРВІС

АТ "ОТП БАНК" продовжує формувати ефективну екосистему партнерів, щоб надати українському бізнесу ще більше можливостей для впровадження енергоефективних рішень. До кола компаній, з якими Банк розвиває цей напрям, приєдналося ТОВ "СОЛАРБУД СЕРВІС".

Наміри про співпрацю сторони закріпили підписанням меморандуму. Така взаємодія дозволить поєднати експертизу у сфері сонячної енергетики та фінансування на вигідних умовах, відкриваючи для клієнтів шлях до комфортного переходу на власну генерацію електроенергії.

ТОВ "СОЛАРБУД СЕРВІС" працює на ринку з 1997 року та спеціалізується на проєктуванні, будівництві й сервісному обслуговуванні сонячних електростанцій. Завдяки багатому досвіду команда компанії підбирає для підприємств оптимальні рішення з урахуванням специфіки діяльності та потреб.

ОТП БАНК, зі свого боку, забезпечуватиме підтримку реалізації таких енергопроєктів, допомагаючи оптимізувати інвестиційні витрати та м'яко розподілити фінансове навантаження.

"Ми в ОТП БАНК прагнемо, щоб клієнти мали доступ до якісних технологій і зручних фінансових інструментів, які сприятимуть швидкому переходу на альтернативні джерела енергії. Спільно з партнером формуємо комплексний підхід, у межах якого компанії можуть отримати професійний супровід на всіх етапах реалізації енергетичної ініціативи", – підкреслила керівниця проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева.

Умови кредитування від ОТП БАНК:

кредит строком до 7 років із власним внеском від 15%;

мінімальний пакет документів – фінансова звітність та анкета;

прискорена процедура розгляду заявки;

можливість встановлення грейс-періоду на погашення тіла кредиту;

фінансування без додаткової застави.

Клієнти також можуть залучити державну підтримку в межах програми "Доступні кредити 5–7–9%", яку реалізує Уряд за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Передбачена можливість отримати компенсацію від ЄБРР – до 30% вартості проєкту. Максимальний рівень такого кешбеку доступний для бізнесів ветеранів, релокованих з окупованих територій підприємств, а також компаній, що зазнали втрат унаслідок бойових дій.

