Колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник став на захист постачальника металу Владислава Соколова, заявивши, що не бачить складу злочину в справі щодо будівництва захисту енергооб'єктів Київщини.

Про це ексзаступник міністра з відновлення розповів в інтерв'ю УП.

"Це несправедливо. Я більш ніж упевнений, що з часом правоохоронці розберуться в цій історії. Там немає складу злочину. Просто немає. Є людина, яка повірила в голову області Калашника й побудувала захист на території всієї Київщини", – заявив Олійник.

Офіс бізнесмена Соколова

За його словами, Соколов постачає арматуру всім генеральним підрядникам, залученим до будівництва захисту підстанцій Київщини.

Олійник також послався на роботи на підстанціях напругою 35 кВ та об'єктах когенерації, які, за його твердженням, уже захищені.

"Ця людина виконала всі завдання Калашника на сто відсотків. До нього як до підрядника й постачальника в мене немає зауважень", – сказав він.

На запитання про можливе завищення цін на металопродукцію Олійник відповів, що йому про це нічого не відомо. Водночас заявив, що не вірить у завищення, пославшись на керівника профільного департаменту КОВА Кравченка, який, на його переконання, не допустив би цього.

Однак на запитання, чи був Соколов генеральним підрядником на інших об'єктах, Олійник відповів, що його статус йому невідомий. За словами ексзаступника міністра, щодо об'єктів когенерації, наскільки він знає, взагалі не було договірних відносин.

Нагадаємо:

У середині жовтня поліція провела обшуки в офісі Соколова у справі про укриття для ліцею в Крюківщині. Слідчі також досліджували епізод із захистом підстанцій.

Після обшуків оприлюднили фотографії інтер'єрів і тераріума з крокодилом. За інформацією "Бабеля" з посиланням на ОГП, бізнесмен не має статусу підозрюваного, а справу щодо підстанцій передали СБУ.