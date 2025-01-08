Експорт сирої нафти з Росії впав до найнижчого рівня за 16 місяців

Морський експорт сирої нафти з Росії знизився до найнижчого рівня з серпня 2023 року, з падінням на 540 тисяч барелів на день з моменту піку в жовтні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Скорочення поставок за останні два з половиною місяці найбільше торкнулося портів західної частини Росії, причому особливо помітним воно стало через зменшення кількості вантажів, які відправлялися з Усть-Луги з середини грудня.

Обсяги перевалки нафти через порт за чотири тижні до 5 січня зменшилися на 25% у порівнянні з періодом до 20 жовтня. Щонайменше п’ять вантажів було виключено з графіка завантаження в останні десять днів грудня, згідно з даними про судноплавство, які бачило агентство Bloomberg.

Спад продовжився і в січні, коли за перші десять днів було зафіксовано лише п’ять відвантажень, що становить половину від рівня попереднього місяця.

Однією з причин спаду потоків нафти можуть бути збільшені обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах, що зменшило доступний обсяг для експорту.

Ні короткочасний інцидент на насосній станції на трубопроводі до Усть-Луги минулого місяця, ні атака українського безпілотника на порт у вихідні, здається, не були достатньо значними, щоб пояснити такий спад.

Частина сирої нафти могла бути перенаправлена до тихоокеанського порту Козьміно, де минулого місяця було зафіксовано рекордні поставки в обсязі 993 тисяч барелів на день.

До кінця минулого року порт мав отримати нафту, доставлену через залізничну станцію Грузова, що могло б збільшити потоки на 7 мільйонів тонн на рік, або близько 140 тисяч барелів на день.

Офіційні дані показують, що видобуток сирої нафти в Росії у грудні був трохи нижчим за цільовий показник ОПЕК+. Минулого місяця країна видобувала 8,971 мільйона барелів на день, що майже не змінилося порівняно з листопадом, хоча її цільовий обсяг виробництва зріс на 30 тисяч барелів на день після завершення обіцяних скорочень.