Безпілотники атакували порт у Ленінградській області РФ

Українська правда

У ніч на суботу, 4 липня, дрони атакували порт у Ленінградській області РФ.

Джерело: Astra, інші російській пабліки, губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко

Деталі: Пабліки повідомляли, що очевидці публікують кадри зі Санкт-Петербурга, на яких видно пожежу на промисловому об'єкті після нічної атаки нібито з боку України.

Разом з тим Дрозденко о 4 ранку за київським часом повідомив про повітряну тривогу в Ленінградській області через загрозу безпілотників.

Після 7:30 Дрозденко заявив, що російська ППО нібито збила "кілька десятків БПЛА противника".

За його словами "падіння уламків зафіксовано в районі порту Висоцьк".

Оновлено: За даними Astra, у Санкт-Петербурзі зазнав атаки "Петербурзький нафтовий термінал".

Паблік також зазначає, що після повідомлень про загрозу атаки БПЛА у Вугільній гавані у південно-східній частині Санкт-Петербурга піднімається дим.

Astra зазначає, що згідно з її OSINT-аналізом, пожежа виникла на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал", який розташований у безпосередній близькості від Великого порту Санкт-Петербурга і використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.

На одному з відео горить не резервуар, а залізнична цистерна на розташованих поруч під'їзних коліях. Але атака триває, і кількість місць загоряння збільшується.

Що передувало: 3 червня після атаки десятків безпілотників у російському Санкт-Петербурзі виникла пожежа горів нафтовий термінал.