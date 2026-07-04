Безпілотники атакували порт у Ленінградській області РФ
У ніч на суботу, 4 липня, дрони атакували порт у Ленінградській області РФ.
Джерело: Astra, інші російській пабліки, губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко
Деталі: Пабліки повідомляли, що очевидці публікують кадри зі Санкт-Петербурга, на яких видно пожежу на промисловому об'єкті після нічної атаки нібито з боку України.
Разом з тим Дрозденко о 4 ранку за київським часом повідомив про повітряну тривогу в Ленінградській області через загрозу безпілотників.
Після 7:30 Дрозденко заявив, що російська ППО нібито збила "кілька десятків БПЛА противника".
За його словами "падіння уламків зафіксовано в районі порту Висоцьк".
Оновлено: За даними Astra, у Санкт-Петербурзі зазнав атаки "Петербурзький нафтовий термінал".
Паблік також зазначає, що після повідомлень про загрозу атаки БПЛА у Вугільній гавані у південно-східній частині Санкт-Петербурга піднімається дим.
Astra зазначає, що згідно з її OSINT-аналізом, пожежа виникла на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал", який розташований у безпосередній близькості від Великого порту Санкт-Петербурга і використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.
На одному з відео горить не резервуар, а залізнична цистерна на розташованих поруч під'їзних коліях. Але атака триває, і кількість місць загоряння збільшується.
Що передувало: 3 червня після атаки десятків безпілотників у російському Санкт-Петербурзі виникла пожежа горів нафтовий термінал.