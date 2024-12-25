Державні нафтопереробні компанії Індії можуть замінити нафту РФ на близькосхідну

Індійські державні нафтопереробні компанії розглядають можливість закупівлі сирої нафти на спотовому ринку Близького Сходу через зниження поставок від їхнього головного постачальника — Росії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Три великі державні компанії — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum — повідомили про нестачу 8–10 мільйонів барелів російської нафти, яку потрібно було завантажити в січні.

Переробники побоюються, що проблеми з придбанням російської нафти на спотовому ринку можуть продовжуватися й надалі, оскільки попит всередині самої Росії зростає, а Москва має виконувати свої зобов'язання в рамках угоди ОПЕК.

Втім, компанії зазначають, що зможуть покрити потреби в нафті на березень коштом власних запасів.

Двоє з джерел додали, що їхні компанії можуть збільшити закупівлі сирої нафти у близькосхідних постачальників в рамках додаткових обсягів за довгостроковими контрактами або оголосити спотовий тендер на високосірчисту нафту.

Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був головним покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на вторгнення в Україну в 2022 році. На частку Росії припадає понад третина імпорту енергоресурсів Індії.

Експорт російської нафти на спотових ринках скоротився з листопада. Це пояснюється тим, що російські нафтопереробні заводи відновили роботу після сезону технічного обслуговування, а також поганими погодними умовами, які завадили судноплавству, повідомили трейдери.

Нагадаємо:

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 000 барелів на добу (б/д) нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.

Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.

Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.